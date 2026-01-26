Il Milan guarda al futuro: il calciatore arriva dal Bayern Monaco!

Il calciomercato del Milan si è per ora fermato al solo Niclas Fullkrug. Non è chiaro se i rossoneri riusciranno a fare un altro colpo di calciomercato in questi ultimi giorni, o se l’intenzione è quella di restare così fino al termine della stagione. Ciò che è chiaro è che l’intenzione del club non è solo quella di acquistare calciatori esperti come il centravanti tedesco, ma anche giovani stelle. Uno di questi è Ljubo Puljic, difensore del Bayern Monaco II.

Il Milan guarda al classe 2007 Puljic

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Milan ha avviato le trattative per Ljubo Puljic del Bayern Monaco II. Il giovane classe 2007 croato attualmente è un calciatore della seconda squadra del Bayern, ma potrebbe cambiare aria già nei prossimi giorni.

Il talento croato è infatti finito nel mirino dei rossoneri ma non solo: risulta infatti una fitta concorrenza per il giocatore, che dunque ha convinto molti direttori sportivi con le sue prestazioni con la seconda squadra bavarese. Sarà chiaro nei prossimi giorni se i tedeschi blinderanno il calciatore, o se quest’ultimo lascerà il club, con il Milan attento a questa possibilità.