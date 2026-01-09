Il Milan ora ha un problema: Allegri deve intervenire, i dettagli

È un Milan che lascia spazio ai rimpianti quello raccontato dai numeri. Contro le cosiddette ‘piccole’ del campionato, i rossoneri hanno sprecato un vero patrimonio di punti. Sono undici quelli buttati via in gare che, sulla carta, sembravano alla portata. Un dato che incide sulla classifica e che apre una riflessione più ampia sul rendimento della squadra. Non si tratta di singoli episodi, ma di una tendenza che rischia di pesare sull’intera stagione.

I numeri che raccontano il problema

Il bilancio è chiaro e difficile da ignorare. Il Milan ha lasciato per strada 3 punti con la Cremonese e 2 punti a testa contro Sassuolo, Parma, Genoa e Pisa. Partite diverse, contesti differenti, ma un filo conduttore evidente. Contro squadre considerate più abbordabili, la squadra non è riuscita a chiudere le gare o a gestire i momenti chiave.

Undici punti rappresentano una fetta importante di classifica, soprattutto in un campionato equilibrato. La sensazione è che il problema non sia legato solo alla qualità. Il Milan ha mostrato difficoltà nella continuità, nella concentrazione e nella gestione delle partite.

In gare dove serve pazienza e attenzione ai dettagli, spesso è mancata la freddezza necessaria. Gli avversari hanno sfruttato ogni occasione, mentre i rossoneri hanno pagato errori evitabili. Un limite che si ripete e che chiede risposte chiare.

Ripartire dai fatti per cambiare rotta

Ora serve una reazione concreta. Il Milan non può permettersi di continuare a lasciare punti per strada. Ritrovare entusiasmo passa anche da una vittoria capace di spezzare la catena di rimpianti. La stagione è ancora lunga, ma il margine di errore si riduce.