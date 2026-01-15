Il Milan punta forte sul rinforzo a centrocampo: all-in sul big della Bundesliga

La dirigenza rossonera entra nel vivo del calciomercato, e dopo l’arrivo di Nicklas Fullkrug punta a rinforzare ancora la rosa. Oltre al difensore, il Milan è molto attento su eventuali occasione che presenta il mercato, proprio come Leon Goretzka: pista da seguire da con molta attenzione.

Mercato Milan, Goretzka più di un’idea: la situazione

Massimiliano Allegri prepara la sua squadra per il match di recupero contro il Como di Cesc Fabregas, fondamentale per la corsa alla Champions League e per allungare sul Napoli. Intanto, la società rossonera non perde di vista le opportunità del calciomercato.

Stando a quanto riporta Il Corriere della Sera, il Milan è molto attento al giocatore tedesco. Leon Goretzka è in scadenza con il Bayern Monaco, e il club tedesco sembra non a vere intenzione di proporre un rinnovo: gli alti costi potrebbero non essere un problema per uno come lui.

Il direttore sportivo Igli Tare, potrebbe fare uno sforzo: ingaggio alto ma la caratura internazionale del giocatore potrebbe valere lo sforzo economico. Il Milan riflette, consapevole di avere una grande opportunità in vista della prossima stagione, che vedrebbe al fianco di Rabiot e Modric anche Leon Goretzka.