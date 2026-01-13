Il Milan rischia di perdere un top a parametro zero: il rinnovo è lontano

Il Milan è a soli tre punti della vetta e sogna la lotta scudetto. Le pretendenti sono tante, ma i rossoneri saranno impegnati solo in campionato. L’obiettivo minimo è quello di tornare a giocare la Champions League. A proposito della prossima stagione, però, il Milan rischia di perdere un titolarissimo: Mike Maignan non è ancora pronto a rinnovare.

Maignan-Milan, problemi per il rinnovo: c’è un nodo da scogliere

Come ricordato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano, tra poche settimane i giocatori in scadenza potranno firmare per un nuovo club. Maignan, dunque, potrebbe cominciare a guardarsi intorno. Lo stesso dovrà fare il Milan, che ha fretta di conoscere le intenzioni del portiere e del suo entourage. Il nodo principale della trattativa, infatti, potrebbero essere costituito proprio dalle commissioni. Si tratta di un dettaglio, ma non di poco conto.