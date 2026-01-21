Il problema fisico preoccupa: il Milan monitora le condizioni fisiche del big

Rafael Leao sta vivendo un momento delicato a livello fisico. Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, Leao ha svolto un lavoro individuale per migliorare le sue condizioni fisiche e cercare di smaltire il problema agli adduttori. Il club rossonero è preoccupato che il problema possa degenerare in pubalgia, motivo per cui è stato deciso di monitorare attentamente la sua situazione.

Leao sotto osservazione: il lavoro per il recupero

Rafael Leao sta cercando di recuperare dopo il fastidio che ha iniziato a sentire agli adduttori. L’attaccante del Milan, fondamentale per il gioco offensivo della squadra, ha svolto perciò un allenamento individuale per recuperare la forma migliore.

Il Milan ha deciso di monitorare costantemente la sua situazione, per evitare che il dolore si trasformi in una condizione più seria, come la pubalgia, che potrebbe allontanarlo dai campi per settimane.

Il lavoro individuale che ha svolto Leao è un chiaro segno dell’impegno per tornare al meglio. Nonostante il fastidio, l’attaccante ha cercato di non fermarsi del tutto, ma il club ha preferito cautelarsi, consapevole dell’importanza dell’attaccante nelle prossime gare.

Il Milan e la gestione delle condizioni fisiche

La gestione delle condizioni fisiche di Leao è una priorità per il Milan, che non vuole rischiare di perderlo per lungo tempo. Leao è uno dei punti di riferimento più importanti della squadra e la sua velocità e abilità nel dribbling sono caratteristiche fondamentali per il gioco rossonero.

Tuttavia, il club sa che la salute del giocatore è la cosa più importante e l’approccio è quello di intervenire con prudenza. La preoccupazione, però, resta: Leao deve recuperare completamente senza rischiare di aggravare il problema.