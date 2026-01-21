Milan, ci siamo: il rinnovo è a un passo, le parti vicine all’accordo!

Mike Maignan è ormai vicino al rinnovo con il Milan. Il portiere francese ha deciso di restare in rossonero, superando le difficoltà iniziali nelle trattative. L’unico punto ancora da definire riguarda le commissioni, ma le parti sono ora davvero vicinissime a un accordo definitivo. Il futuro del portiere del Milan si preannuncia sempre più rossonero e la sua permanenza è una priorità per il club.

Maignan e il rinnovo con il Milan: un accordo quasi siglato

Mike Maignan è ormai convinto a rimanere al Milan. Il portiere francese, secondo il ‘Corriere dello Sport’, ha deciso di prolungare il suo contratto. La trattativa, che sembrava complicata a causa delle difficoltà nelle prime fasi, ha preso una piega decisamente positiva.

La decisione di Maignan di restare è arrivata dopo una serie di incontri con la dirigenza, che ha mostrato grande volontà di soddisfare le sue richieste.

Ora, quindi, il rinnovo sembra essere imminente. Questo segna un passo importante per il Milan, che si prepara a blindare uno dei suoi giocatori più importanti.

Il futuro è rossonero per Maignan

Maignan è uno degli uomini simbolo della squadra di Allegri e una delle colonne portanti della difesa milanista. La sua importanza in campo è indiscutibile e il rinnovo è visto come un segnale di continuità per il club.

Il portiere, che ha dimostrato grande solidità, è un elemento fondamentale per il Milan e la sua permanenza rappresenta un passo positivo nella costruzione del futuro.