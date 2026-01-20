Milan, quanti “no” per la difesa: i nuovi nomi nel mirino di Tare

Il Milan è alla ricerca di un nuovo difensore centrale da inserire già in questa finestra di mercato di gennaio, ma il club sta affrontando diverse difficoltà. Non è riuscito a completare l’ingaggio di un profilo esperto la scorsa estate e ora, con il mercato più complicato e tanti club che non vogliono privarsi dei propri titolari, la situazione si è fatta più difficile. Diversi nomi sono stati sondati, ma fino ad ora il Milan ha ricevuto molti rifiuti.

La lista dei “no” e le difficoltà del Milan

Il mercato di gennaio per il Milan si sta rivelando più arduo del previsto, soprattutto per quanto riguarda la difesa. Tra i primi nomi sondati c’erano Milan Skriniar e Joe Gomez, ma entrambi sono considerati incedibili dai rispettivi allenatori, Domenico Tedesco per Skriniar e Arne Slot per Gomez. La situazione si complica ulteriormente con le difficoltà legate alla necessità di rinforzare un reparto arretrato che ha sofferto in questa stagione.

La lista dei rifiuti si allunga: il Milan ha dovuto fare i conti con il fatto che molti club non sono disposti a cedere i propri titolari a gennaio. Il mercato di riparazione è sempre più limitato e i club sembrano concentrati sull’obiettivo di non indebolirsi in un periodo così cruciale della stagione. Con la Serie A che è nel vivo e i competitori europei che non hanno intenzione di perdere elementi chiave, il Milan si trova di fronte a una missione difficile.

Gli altri nomi nel mirino: Gatti e Kim Min-Jae

Oltre ai nomi di Skriniar e Gomez, il Milan ha valutato anche altri difensori centrali come Federico Gatti e Kim Min-Jae. Entrambi sembrano destinati a rimanere nei loro club, almeno fino alla fine della stagione.

Il Milan è consapevole delle difficoltà che sta incontrando nel mercato di gennaio, ma non ha intenzione di arrendersi. L’obiettivo è rinforzare la difesa, fondamentale per una squadra che punta a restare competitiva. Nonostante i rifiuti ricevuti finora, il club rossonero continuerà a monitorare il mercato e a valutare possibili alternative.