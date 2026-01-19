Jashari e il grande elogio al top del Milan: “Un onore”

Il Milan non stecca contro il Lecce e tiene il passo dell’Inter, che torna a tre punti di distanza. Grandi meriti della squadra e soprattutto di Niclas Fullkrug, che segna il gol decisivo per i tre punti e per la vittoria sui giallorossi. Dopo il successo ha parlato Ardon Jashari, che ha risposto su vari temi in conferenza stampa, tra cui una menzione d’onore verso Luka Modric.

Jashari in conferenza: “Vedere Modric un onore, l’infortunio uno shock”

Ardon Jashari ha parlato in conferenza stampa dopo Milan-Lecce. Le sue parole.

Il ruolo.

“Io posso giocare numero 6, anche numero 8, ma questa è una decisione del mister. Ma io sono felice per ogni minuto e sono veramente orgoglioso di indossare questa maglia, è veramente un prestigio. Ogni minuto con questa maglia è veramente un piacere”.

Scudetto.

“Abbiamo un giusto mix di esperienza e di ragazzi giovani. Dobbiamo continuare con questa mentalità in ogni partita, perché ogni partita è difficile. Parlare di titolo? È presto ora. Siamo in un buon momento, dobbiamo continuare così. La stagione è lunga”.

“L’infortunio uno shock”

“L’infortunio è stato uno shock. Avevo lottato tanto per venire qui, la trattativa è stata molto lunga, ma ora sto bene. Certo, non è stato facile, ma piano piano sto tornando al 100%”.

Menzione per Modric.