Jashari si esalta: “Il Milan un sogno” poi l’elogio a Modric

Ardon Jashari si sta lentamente prendendo il Milan. Il centrocampista svizzero ha subito la frattura del perone a inizio stagione, perdendo di fatto tante partite dell’inizio dell’annata rossonera. Oltre l’infortunio, la sfida difficile è anche stata quella di ripartire e tornare in forma. Adesso, però, il peggio è passato, con l’ex Brugge che in un’intervista a CBS Sport racconta la stagione in corso.

Jashari: “Il Milan era un sogno, Modric difficile da descrivere”

Ardon Jashari ha parlato alla CBS Sport di vari temi riguardanti il Milan. Di seguito le sue parole.

L’infortunio.

“L’importante era restare concentrato e ricordarsi in che club stai giocando. Nel mio caso il Milan era un sogno. Sono arrivato in questo club e mentre ero infortunato mi sono concentrato solo sul tornare in forma. L’infortunio è solo la prima fase, poi c’è il tornare in forma, ma è andato tutto bene. Tutto merito dello staff e anche dei compagni“.

Preparazione estiva saltata.

“Ovviamente è difficile quando non prendi parte alla preparazione estiva, è il momento in cui fai tante partite e allenamenti con grande intensità. Ma adesso sto riprendendo la forma, ho avuto varie opportunità e ho potuto giocare di più. Ogni partita è importante, per ritrovare fiducia in sé stessi ma anche per mostrarla ai compagni e al mister”.

Modric.