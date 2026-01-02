Lascia il Milan ma resta in Serie A? Occhio all’ultima indiscrezione: in ballo ci sono 30 mln

Tutto pronto per la sfida tra Cagliari e Milan all’Unipol Domus. Max Allegri sta scegliendo gli ultimi dubbi di formazione, ma dal primo minuto dovrebbe esserci Loftus-Cheek. L’inglese dovrebbe agire alle spalle di Rafael Leao, ma il suo nome è anche sulla lista dei possibili addii. La Lazio spinge per portare l’inglese a Roma.

Lazio su Loftus-Cheek: Sarri ci prova

Dopo aver allenato al Chelsea, Maurizio Sarri vorrebbe rimettere il numero otto rossonero al centro del suo centrocampo. Secondo ‘Sportitalia’, dopo aver chiuso per la cessione di Castellanos al West Ham, la Lazio sarebbe pronta ad investire una cifra importante per Loftus-Cheek. I biancocelesti incasseranno circa 30 milioni dal trasferimento dell’attaccante argentino.

Loftus-Cheek vuole il Mondiale: il Milan valuta la cessione

Su Loftus-Cheek ci sono anche club turchi, ma l’inglese non sarebbe entusiasta della destinazione. Il giocatore rimarrebbe volentieri a Milano, però c’è un Mondiale alle porte. Allegri lo ritiene importante, ma non essenziale. Per provare a convincere Tuchel, il 29enne di Londra potrebbe decidere di trasferirsi altrove. La Lazio resta alla finestra e il Milan ci pensa.