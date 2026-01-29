“Ma quale Leao…”: l’ex Milan boccia il portoghese, ma crede nello Scudetto

Nnamdi Oduamadi, ex attaccante del Milan, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui paragona senza mezzi termini l’attuale rosa rossonera a quella stellare della prima era di Massimiliano Allegri. Parole dure anche nei confronti di Rafael Leao: il confronto con altri top player del passato è ancora impossibile.

Leao e il paragone con le leggende che non regge

Oduamadi ricorda con orgoglio gli anni al Milan, dove ha respirato l’aria di uno spogliatoio leggendario. Il passaggio più discusso riguarda, però, proprio Rafael Leao:

“Leao non sarebbe titolare nel mio Milan, non scherziamo. Con me giocavano Pato, Ronaldinho, Ibra: ma dove lo volete mettere Leao? Sarebbe stato in panchina, è inevitabile”

L’unico che avrebbe giocato tranquillamente in quel Milan, secondo l’ex rossonero, è l’ex Real Madrid Luka Modric:

“Solo un milanista di oggi sarebbe stato titolare quando c’ero io: Modric, senza dubbio. È un professore”

Oduamadi sicuro: questo Milan è da Scudetto

Sulla fiducia nei rossoneri nella lotta Scudetto, Oduamadi non ha dubbi: