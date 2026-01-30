Mateta al Milan, ci siamo: è arrivato l’annuncio

Il Milan è pronto a chiudere per l’arrivo di Jean-Philippe Mateta. I contatti con il Crystal Palace si sono intensificati nelle ultime ore e l’operazione sembra ormai entrata nella sua fase finale. Il club rossonero vuole muoversi con rapidità per evitare inserimenti da parte di altri club e chiudere l’affare già in queste ore: ecco l’annuncio di Gianluca Di Marzio.

Mercato Milan, gli agenti di Mateta in viaggio direzione Milano: affare possibile

Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l’affare Mateta-Milan è vivo più che mai, grazie all’accordo con il giocatore che gradisce la destinazione rossonera e l’idea di una nuova esperienza in Serie A. Tuttavia, resta da convincere il Crystal Palace, che chiede una cifra significativa: circa 30 milioni di euro per lasciarlo partire subito.

L’alternativa è chiudere l’affare a giugno, ma al momento questa pista non è stata presa in considerazione. Gli agenti del calciatore, infatti, sono in viaggio verso Milano per definire gli accordi. Se l’operazione dovesse concludersi prima della chiusura ufficiale della sessione invernale, si tratterebbe di un colpo importante per l’attacco del Milan.