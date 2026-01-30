Milan, Tare è on fire! Due nomi per la difesa, i dettagli

Milan scatenato sul mercato. Dopo l’acquisto di Niclas Fullkrug, il club rossonero aveva deciso di concentrarsi sul rinnovo di Mike Maignan, lavorando soprattutto in vista dell’estate. Nelle ultime ore le cose sono cambiate, con la dirigenza rossonera che ha deciso di affondare per Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace. Oltre al nuovo centravanti, ormai ad un passo, Igli Tare vuole regalare a Massimiliano Allegri anche un nuovo difensore.

Milan, si cerca un rinforzo in difesa: nel mirino Gimenez e Disasi

Il Milan non si ferma all’attaccante e in queste ultime ore di mercato proverà ad acquistare anche un nuovo difensore. Oltre al nome di Mario Gila, da tenere d’occhio in vista dell’estate, secondo Gianluca Di Marzio ci sarebbero da tenere d’occhio altri due profili: José Maria Gimenez dell’Atletico Madrid e Axel Disasi del Chelsea.

Da capire nelle prossime ore la formula del possibile affare.