Mercato Milan, Allegri vuole un grande attaccante in estate: nel mirino due top

Anche con Max Allegri in panchina, l’assenza di un vero e proprio bomber d’area continua ad essere un problema in casa Milan. A gennaio i rossoneri hanno chiuso per Niclas Fullkrug, ma è chiaro che il tedesco non possa rappresentare una soluzione per un futuro troppo inoltrato.

In questa stagione Allegri ha provato a trasformare Rafael Leao in una punta, con risultati anche discreti, ma il portoghese non è di certo un centravanti. Ecco, dunque, che in estate l’obiettivo della società è di portare in rossonero un grande attaccante, magari uno tra Moise Kean e Dusan Vlahovic.

Milan, Kean e Vlahovic restano sul taccuino della dirigenza: nuovo affondo in estate

Come riportato da Tuttosport, Allegri continua a sognare un bomber di spessore. La società vorrebbe accontentare il suo tecnico ed è per questo che i profili di Kean e Vlahovic non sono mai spariti dai radar. L’attaccante serbo lascerà la Juventus a fine stagione, con il Milan che non smette di credere nel grande colpo a parametro zero. L’altra strada porta poi al centravanti della Fiorentina, la cui clausola rescissoria è di 62 milioni di euro. Cifra inarrivabile per il Diavolo, che pensa però di potersi sedere al tavolo con la Fiorentina per trattare.

Nei prossimi mesi ci saranno tante riflessioni in casa Milan, con Allegri che spera di potersi ricongiungersi con uno tra Kean e Vlahovic, entrambi già allenati alla Juventus.

E Fullkrug? Può essere il vice nell’attacco del prossimo anno

Il voler affondare il colpo per uno tra Kean e Vlahovic non significa di certo che il Milan non riscatterà Fullkrug. In questa seconda parte di stagione l’ex West Ham dovrà convincere i rossoneri, che a fine anno potrebbero riscattarlo per 5 milioni di euro, assegnandoli il ruolo di attaccante di riserva della prossima stagione.