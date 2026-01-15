Mercato Milan, aumentano i contatti per il classe 2007: affare da più di 12 mln, i dettagli

Non termina con Niclas Fullkrug il mercato rossonero. Il Milan, difatti, mentre Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi preparano la sfida contro il Como di questa sera, entra nel pieno del calciomercato invernale, e torna sulle tracce di Andrej Kostic del Partizan.

Mercato Milan, pressing per Kostic: svelata la richiesta

Il Milan può approfittare del pareggio contro il Parma del Napoli, e portarsi al secondo posto in solitaria. Intanto, la società rossonera è vigile sul mercato e non intende lasciar sfuggire le varie occasioni presenti sul mercato, partendo proprio dal classe 2007.

Come riporta Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X, il Partizan chiede ben 12 milioni di euro più eventuali bonus, e una percentuale sulla futura rivendita. Se con il ragazzo non dovrebbero esserci troppi problemi, è ancora da trovare l’accordo tra i due club vista la richiesta abbastanza alta per l’attaccante montenegrino.

Nelle prossime ore, prosegue il noto giornalista esperto di calciomercato, sono previsti ulteriori contatti per cercare di sbloccare l’affare. Il Milan vuole puntare fortemente sul giovane talento montenegrino: vedremo se si troverà quanto prima una quadra per l’arrivo a Milano di Kostic.