Mercato Milan, colpo da 20 milioni sul tavolo! I rossoneri pescano in Serie A

Il Milan guarda in direzione Lecce per rinforzare la sua difesa, mettendo nel mirino Tiago Gabriel, giovane difensore portoghese classe 2004. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, il giocatore ha attirato l’attenzione dei rossoneri, ma la trattativa non è semplice. Il club salentino chiede circa 20 milioni di euro per il suo difensore, cifra che potrebbe non essere facile da raggiungere per il Milan in questo momento.

Tiago Gabriel: un difensore promettente

Tiago Gabriel, difensore centrale che ha impressionato con le sue prestazioni nel Lecce, è un obiettivo concreto per il Milan. Con la sua giovane età e le sue capacità fisiche e tecniche, il difensore rappresenta un investimento interessante per il futuro della squadra rossonera.

La valutazione del giocatore è elevata, ma l’operazione potrebbe rivelarsi vantaggiosa se il Milan dovesse decidere di proseguire con il suo acquisto.

Il 2004 resta una promessa del calcio portoghese e il Milan sa quanto sia importante costruire una difesa solida per le sfide future.

Le alternative per la difesa del Milan

Tiago Gabriel non è l’unico nome sulla lista del Milan. Come riportato nelle ultime settimane, altri giocatori come Federico Gatti e Mario Gila sono al centro delle discussioni per il mercato rossonero. La dirigenza è alla ricerca di un profilo giovane ma pronto per la Serie A.

Tuttavia, l’alto prezzo richiesto dal Lecce per Gabriel solleva interrogativi sul budget disponibile per il club. Se la cifra non dovesse essere accettabile, il Milan potrebbe virare su altre soluzioni, pur mantenendo lo stesso obiettivo: un difensore di qualità per rinforzare il reparto arretrato.