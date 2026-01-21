Mercato Milan, la pista si raffredda: l’offerta è troppo bassa

Il Milan porta avanti alcune trattative di mercato, ma non è tra le squadre più attive nel campionato italiano. La società rossonera ha chiuso l’operazione Fullkrug già a dicembre e, per il momento, non ha colpi in canna. La dirigenza ha lavorato sul possibile arrivo di Andrej Kostic, ma le parti sono distanti.

Milan, Kostic si allontana: la richiesta del Partizan è alta

La squadra di Allegri disputerà una sola partita a settimana fino a fine stagione. Senza particolari infortuni ed escluse clamorose cessioni, la rosa potrebbe essere al completo. La dirigenza, infatti, lavora su profili più giovani, per il futuro. Uno di questi è Kostic, attaccante classe 2007 del Partizan. Fino a qualche giorno fa c’era ottimismo, ma poi qualcosa è cambiato.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale ‘YouTube’ di Fabrizio Romano, il club serbo chiederebbe una cifra troppo alta. La richiesta si aggira attorno agli 8 milioni di euro, ben più di quanto aveva offerto il Milan. Al momento, dunque, la trattativa è destinata a tramontare.