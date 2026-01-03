Mercato Milan, ora serve un difensore: dal preferito alle tre alternative

Inizio dell’anno con tre punti e primo posto per il Milan, che battuto il Cagliari si può mettere comodo sul divano a guardare le avversarie. Giorni di riposo per i rossoneri, che ora potranno concentrarsi sul mercato. Archiviata la questione attaccante, con Niclas Fullkrug sbarcato in rossonero con tanto di debutto già ieri sera, adesso la priorità del Diavolo riguarda la difesa. La lista della dirigenza presenta diversi nomi, con Kim Min-jae che è il grande preferito, ma non l’unico.

Casting in difesa, il Milan sogna Kim ma segue anche altri tre profili

Come confermato da Igli Tare nel pre partita di ieri, l’attenzione del Milan è ora rivolta alla difesa, dove si monitoreranno eventuali occasioni. Il nome che più piace è senza dubbio quello dell’ex Napoli Kim, per un affare che però resta complesso. Secondo la Gazzetta dello Sport, gli altri difensori sul taccuino sono Niklas Sule del Borussia Dortmund, Axel Disasi del Chelsea e Radu Dragusin del Tottenham, con nessuno dei tre che però al momento convince a pieno.

L’intenzione del Milan è di regalarsi un difensore di esperienza, che magari già conosca il campionato italiano. Insomma, l’identikit perfetto di Kim, che proprio con la maglia del Napoli è esploso. Come detto, però, la pista che porta al coreano non è facilmente percorribile: il Milan resta in guardia e sogna il centrale del Bayern Monaco, ma al tempo stesso si guarda anche intorno.

