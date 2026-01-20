Mercato Milan, sfuma l’affare? Si complica la trattativa

Archiviata la vittoria contro il Lecce, il Milan può concentrarsi sul big match dell’Olimpico contro la Roma, in programma domenica sera. La dirigenza rossonera, però, rimane attiva sul fronte calciomercato, e dopo l’acquisto di Nicklas Fullkrug è attenta alle varie opportunità di mercato. Proseguono i contatti con il Partizan per Andrej Kostic: si complica la trattativa?

Mercato Milan, Kostic rimane nel mirino: la situazione

L’acquisto di Nicklas Fullkrug nei primissimi giorni di gennaio ha già dato i suoi frutti: gol vittoria contro il Lecce. La squadra rossonera, non intende fermarsi e valuta con attenzione tutte le occasioni presenti sul mercato, dando uno sguardo anche al futuro.

Andrej Kostic, classe 2007 del Partizan, è seguito da diverse settimane dal Milan e continua ad essere l’obiettivo principale come attaccante del futuro. Come riportato da Matteo Moretto sul proprio profilo X, continua ad esserci distanza economica tra i due club.

Milan, cosa manca per Kostic

L’attaccante montenegrino rimane il preferito della dirigenza rossonera, la distanza con il Partzian però continua ad essere un problema. Il Milan, ha presentato un’offerta che si aggira tra i 2,5 e i 3 milioni di euro di base fissa con eventuali bonus, per una cifra totale di circa 7 milioni. La distanza potrebbe essere colmata con l’aumento della base fissa: le parti rimangono in contatto, e vedremo nelle prossime ore se arriverà un rilancio rossonero.