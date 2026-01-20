Milan, comincia un nuovo capitolo: Cardinale ha deciso il futuro della società

Gerry Cardinale è pronto ad estinguere l’esoso vendor loan con il fondo Elliott. Il numero uno di RedBird, proprietario del Milan, sta infatti lavorando per trovare l’intesa col gruppo canadese Manulife Comvest, società d’investimento con base a Toronto. L’obiettivo è quello di saldare il debito di 489 milioni di euro, più interessi, esistente coi precedenti proprietari del club rossonero e in scadenza nel 2028.

Milan, i vantaggi di affidarsi a Comvest

Come raccontato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il vantaggio di affidarsi a Comvest sarebbe duplice: allungherebbe i tempi della restituzione e contestualmente abbasserebbe i tassi di interesse. In questo modo RedBird, con a capo Cardinale ed i suoi uomini, resterebbe al comando del club con un progetto rossonero stabile ed a lungo termine.

Il futuro partner vedrebbe nel Milan un’occasione interessante visti i tre bilanci consecutivi chiusi in attivo. Il club rossonero ha visto crescere il proprio fatturato e registrato ottime performance nel reparto commerciale ma anche sul fronte sportivo i risultati sembrano essere sempre più incoraggianti.

Manulife Comvest: chi è il gruppo pronto a rifinanziare RedBird

Manulife Comvest è una compagnia assicurativa multinazionale canadese e fornitrice di servizi finanziari con sede a Toronto. In Canada e in Asia opera come Manulife, mentre negli Stati Uniti si affida alla sua divisione John Hancock Financial. A dicembre 2021 impiegava circa 38mila persone, aveva 119mila agenti sotto contratto e gestiva circa 1,4 trilioni di dollari di patrimonio.