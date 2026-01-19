Roma-Milan, filtrano novità importanti per il big match! Può tornare a disposizione

Siamo nel cuore della stagione 2025/26. Dopo il giro di boa e l’inizio del girone di ritorno, i vari club di Serie A iniziano ad inquadrare le sfide presenti nel loro calendario sotto un nuovo punto di vista. Adesso tutte le gare possono dire molto sul futuro e sull’esito di questa annata, specialmente se si parla di scontri diretti con le concorrenti che ambiscono ai medesimi obiettivi. Domenica ci sarà il big match tra Roma e Milan, per il quale il tecnico giallorosso Gasperini dovrebbe ritrovare Evan Ferguson.

Roma-Milan, sfida per continuare a sognare: la situazione delle due squadre

Sia Roma che Milan condividono l’ambizione e l’obiettivo di ritrovare la qualificazione in Champions League, raggiungibile per mezzo di un piazzamento tra le prime quattro. La bagarre ai piani alti della classifica del campionato, con 5 squadre racchiuse in pochi punti, rende ancor più cruciale questo match, che andrà in scena allo Stadio Olimpico nella serata di domenica.

Per la super gara del weekend, i giallorossi dovranno fare i conti con alcune difficoltà legate ad assenze per infortunio. Entrambe le formazioni vorranno comunque puntare alla vittoria per lanciare un segnale a tutte le altre avversarie.

Gasperini alle prese con infortuni e recuperi: che squadra si troverà davanti il Milan

La squadra di Gian Piero Gasperini è alle prese con alcuni dubbi di formazione, per via della condizione fisica di alcuni membri della rosa. Celik ha avuto un risentimento muscolare e, alla pari di Hermoso le cui condizioni preoccupano il tecnico capitolino, non dovrebbe esserci.

Chi invece con ogni probabilità prenderà parte alla lista dei convocati è Evan Ferguson. L’irlandese, come riportato da Sky Sport, è tornato ad allinearsi in gruppo e sembra pronto a tornare a disposizione per la sfida dell’Olimpico.