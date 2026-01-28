Milan, accelerata per l’affare Gila: tutti i dettagli del contratto

Manca sempre meno alla chiusura di una finestra di calciomercato invernale entrata nel vivo della sessione. Il Milan si è già mosso all’apertura, con l’arrivo importante di Niclas Fullkrug, ma è tempo ora di pensare al futuro. Mario Gila è e sarà l’obiettivo numero uno per la difesa rossonera, con la dirigenza che è già pronta a mettere sul piatto un lungo contratto.

Gila da giugno: può firmare per cinque anni

Il difensore della Lazio piace ed è in cima alla lista del ds Tare per la difesa rossonera. Un obiettivo concreto e ormai noto, con la dirigenza pronta ad investire per un calciatore già esperto in Italia. Un obiettivo che il Milan ha provato a prendere in questa sessione di mercato, ma i costi elevati hanno fatto slittare il tutto a giugno quando il calciatore avrà un solo anno di contratto restante con i biancocelesti.

Un dettaglio importante, che abbasserà anche il prezzo del calciatore, desideroso di ripartire altrove. Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, lo spagnolo non ha intenzione (ad oggi) di rinnovare con la Lazio e il Milan è pronto a offrirgli un contratto di cinque anni. Il tutto scatterà, però, dalla prossima estate.

A giugno l’addio: ecco quando dovrà spendere il Milan

Ritornando a quanto citato prima, proprio quell’ultimo anno di contratto, che lo legherà ancora alla Lazio, giocherà un ruolo fondamentale per le casse rossonere. Infatti, come riportato sempre dal Corriere dello Sport, al Milan basterebbe versare alla Lazio 20 milioni di euro. Una cifra più che conveniente per uno dei maggior talenti difensivi di questa Serie A. Una cifra che, inoltre, aiuta anche la Lazio, che dovrà versare il 50% del ricavato al Real Madrid.