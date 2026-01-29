Milan, accordo storico con l’Arabia: contratto da 12 milioni di euro!

Il Milan ha siglato un accordo storico con Al Hammadi Holding per avviare una collaborazione internazionale che porta il famoso modello MilanLab in Arabia Saudita. Questo accordo segna una pietra miliare nella promozione dell’innovazione della medicina sportiva nel paese, contribuendo anche agli ambiziosi obiettivi della Saudi Vision 2030 in materia di salute, benessere e sviluppo delle competenze.

Un accordo strategico da 12 milioni di euro

L’intesa firmata tra AC Milan e Al Hammadi Holding è strutturata come un progetto pluriennale che durerà fino al 30 giugno 2033, con un valore totale di 54,5 milioni di Riyal saudita, ovvero circa 12 milioni di euro.

Questa collaborazione segna un passo significativo nel rafforzamento della presenza internazionale del club rossonero, portando il modello MilanLab in Arabia Saudita per promuovere l’innovazione nel campo della medicina sportiva.

Obiettivi di Saudi Vision 2030 e l’importanza del progetto

L’accordo tra Milan e Al Hammadi Holding si inserisce nell’ambito degli obiettivi della Saudi Vision 2030, che punta a trasformare l’Arabia Saudita in una nazione moderna, con un focus particolare sulla salute, il benessere e lo sviluppo delle competenze.

Il progetto mira a potenziare l’innovazione nella medicina sportiva, contribuendo alla crescita e al benessere della popolazione saudita attraverso l’expertise del MilanLab.

Il futuro della medicina sportiva in Arabia Saudita

L’intesa è un’opportunità unica per combinare l’expertise del Milan nel campo della salute e del benessere con le ambizioni della Saudi Vision 2030. Questo progetto potrebbe portare a un significativo avanzamento nella cura degli atleti e nella promozione di stili di vita sani, con una ricaduta positiva per il paese.