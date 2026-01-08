Milan, Allegri ha scelto il difensore: altro colpo dalla Premier

Il Milan è attivo sul fronte difensivo in questa sessione invernale, dopo aver già portato a casa Fullkrug. Il profilo che sta convincendo tutti all’interno del club è quello di Diego Coppola, in forza al Brighton. L’ex Verona, con poco spazio in Premier League, sarebbe entusiasta di rientrare in Serie A, e i rossoneri spingono per un’operazione in prestito con diritto di riscatto. L’ostacolo principale, però, rimane la disponibilità degli inglesi a questa formula.

Milan, Coppola è il prescelto di Allegri

Come riportato da Tuttosport, il Milan è tornato alla carica per Diego Coppola: mister Allegri vede in lui il rinforzo ideale per dare profondità e qualità al reparto arretrato. Dopo l’arrivo di Fullkrug in attacco, l’attenzione si è spostata sulla difesa, e l’ex Verona sembra aver superato tutti gli altri nomi grazie al gradimento anche della dirigenza.

Il nodo da sciogliere resta la formula: il Brighton, che lo ha acquistato dall’Hellas Verona solo un anno fa, non appare subito propenso a cedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto. E i rossoneri, secondo Tuttosport, puntano proprio su questa soluzione.

La concorrenza e la priorità del giocatore

Non è solo il Milan, però, a seguire Coppola: sulle sue tracce ci sarebbero anche Fiorentina, Genoa e Torino, club pronti a offrire minuti e visibilità. Il difensore avrebbe indicato chiaramente la preferenza per i colori rossoneri, un dettaglio che potrebbe fare la differenza nell’affare, ma chiede anche spazio in vista dei prossimi Mondiali.

In un mercato complicato come quello invernale, il fattore umano potrebbe spingere il Brighton a venire incontro alle richieste rossonere, ma al momento la pista non si è riscaldata. Fino a quando gli inglesi non daranno il via libera a queste condizioni, la trattativa resterà in standby, nonostante i contatti già avviati.