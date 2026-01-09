Milan, Allegri ora dovrà rinunciarci: non ci sarà con la Fiorentina, ecco chi giocherà al suo posto

Il Milan dovrà fare a meno di Fikayo Tomori in vista del prossimo match ravvicinato, in cui ci si contrapporrà alla Fiorentina di Paolo Vanoli. Seppur a rischio squalifica, la crisi difensiva in termini numerici ha portato mister Allegri a schierarlo anche contro il Genoa, ma un gesto piuttosto veemente ha fatto scattare la squalifica. Squalifica che gli impedirà di scendere in campo contro la compagine viola. Con ogni probabilità, il suo sostituto nello scacchiere sarà Koni de Winter.

Tomori out con la Fiorentina: soluzione de Winter per il Milan

In occasione degli ultimissimi e concitatissimi minuti di Milan-Genoa di ieri sera, Fikayo Tomori ha rimediato un’ammonizione piuttosto pesante.

Infatti, esultando in maniera piuttosto veemente e antisportiva per il rigore sbagliato da Stanciu, l’inglese è stato ammonito e, di fatto, ha fatto scattare la squalifica per somma di ammonizioni. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il suo sostituto in vista del match contro la Fiorentina sarà Koni de Winter, pronto a riprendersi una maglia da titolare dopo le ultime buone uscite.

I numeri stagionali di de Winter

Il difensore 23enne ha disputato 804′ stagionali fin qui, spalmati in 13 presenze tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa. Di certo è considerato un giocatore essenziale per le rotazioni di mister Allegri, essendo de Winter (assieme a Odogu e al possibile arretramento di Bartesaghi) una delle pochissime opzioni alternative in retroguardia.

Tuttavia, il belga acquistato dal Genoa in estate è più che un semplice ricambio: ha disputato 4 gare delle ultime 7 da titolare, mostrandosi in grande spolvero. Altra occasione importante per lui: che possa presto convincere Allegri alla titolarità fissa?