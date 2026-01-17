Milan, Allegri può scrivere la storia: non succede da oltre 30 anni

Il Milan nel prossimo turno di campionato affronterà il Lecce e potrà vincere contro il club salentino per la quinta volta consecutiva. Si tratterebbe di un filotto di vittorie contro una singola squadra davvero positivo, nonché un bel segnale storico. Infatti, l’ultima volta che si è verificato questo bilancio contro i giallorossi risale al periodo tra il 1989 e il 1993. Inoltre, serve un ulteriore risultato positivo per restare attaccati all’Inter e continuare ad alimentare il sogno sorpasso.

Obiettivo quinta vittoria contro il Lecce: dato che manca dal ’93

Come riportato dalle statistiche di Opta, il Milan non trova un filotto di 5 vittorie consecutive contro il Lecce da circa 33 anni, ossia dal periodo compreso tra il 1989 e il 1993. In quegli anni si trattava di un Milan galattico, di una squadra spaventosa per qualsiasi avversaria e capace di dominare in Italia e in Europa. Caso vuole che domani sera si disputerà Milan – Lecce e, per la prima volta da quel lontano ’93, Massimiliano Allegri potrebbe confezionare la quinta vittoria consecutiva in Serie A contro gli uomini di Eusebio Di Francesco.

Quinta vittoria teoricamente raggiunta: l’ultimo precedente è un gran ricordo

Il dato si riferisce, chiaramente, a 5 vittorie consecutive contro il Lecce in campionato. Tuttavia, il Milan ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva contro i pugliesi già nel mese di settembre, nello specifico in Coppa Italia. Infatti, il 3-0 di San Siro è un bel ricordo nella mente dei tifosi, richiamando alla mente il primo palloncino gonfiato e il primo gol rossonero di Christopher Nkunku e l’unico gol stagionale di Gimenez. Domani, il Milan è chiamato a vincere e Allegri potrebbe rompere una striscia di vittorie davvero importante contro il Lecce.