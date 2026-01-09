Milan, Allegri sorride: il giocatore ci sarà contro la Fiorentina

Il Milan vuole subito reagire all’inaspettato pareggio di ieri sera in casa contro il Genoa. La partita, che ha visto un Milan dominante ma rischiare di perdere all’ultimo minuto, deve essere un monito per le prossime uscite, già da domenica. La prossima partita, infatti, sarà in trasferta contro la Fiorentina, una squadra in grande difficoltà e ancora in zona retrocessione, ma che non può essere sottovalutata. Per l’occasione Allegri riavrà però a disposizione Christopher Nkunku.

Milan, Nkunku rientra: il francese ci sarà contro la Fiorentina

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Christopher Nkunku sarà a disposizione contro la Fiorentina. L’attaccante francese ha recuperato dal problema alla caviglia che l’ha tenuto fuori contro Cagliari e Genoa, e sarà nuovamente arruolabile per la trasferta di Firenze.

Un’ottima notizia per Massimiliano Allegri che, considerata la mancanza di Santiago Gimenez, si è visto il reparto offensivo particolarmente ridotto all’osso, seppur l’arrivo di Niclas Fullkrug abbia migliorato la situazione. Con Nkunku al rientro, il tecnico avrà maggior scelta nel reparto offensivo da schierare nel match di domenica alle 15 contro la Fiorentina.