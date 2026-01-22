Milan, altro che addio: il club lo blinda! Rinnovo di contratto più vicino

Archiviata la vittoria per 1-0 contro il Lecce, per il Milan è tempo di pensare al big match di domenica sera all’Olimpico contro la Roma di Gasperini. Intanto, il club rossonero non vuole fermarsi all’arrivo di Nicklas Fullkrug e spinge per il rinnovo di Ruben Loftus-Cheek: sirene inglesi sul centrocampista.

Milan, priorità Loftus-Cheek: attenzione al club inglese

Il Milan, dopo l’arrivo dell’attaccante tedesco, rimane molto attivo sul calciomercato e valuta con attenzione tutte le eventuali occasioni di questa sessione invernale. Non solo colpi in entrata, la dirigenza si sta concentrando anche sui rinnovi di alcuni calciatori, vedi Mike Maignan.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Ruben Loftus-Cheek è molto appetibile sul mercato, e ci sono diverse squadre interessate. L’Aston Villa, in particolare, spinge molto per il ritorno in Inghilterra della mezzala: il Milan vuole rinnovarlo e accetterà solo un’offerta da 15 milioni di euro.

Rinnovo Loftus, Allegri vuole blindarlo: le ultime

Massimiliano Allegri ha molta stima del calciatore inglese, motivo per cui non lo lascerà partire facilmente. Il suo contratto con i rossoneri scadrà il 30 giugno 2027 con uno stipendio di circa 4 milioni di euro. Il piano del club è quello di prolungare il contratto, sfruttando i benefici del decreto crescita, e nel caso di cessione accettare solo offerte da almeno 15 milioni.