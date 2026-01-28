Milan, assalto al classe 2007: sfida aperta a Bayern Monaco e Manchester City!

Il Milan sta monitorando con grande attenzione il giovane talento Kostantinos Karetsas, trequartista classe 2007 del Genk. Nonostante la giovane età, il greco si è già affermato come punto fermo della squadra belga, collezionando 31 presenze tra campionato e coppe, con due gol segnati. Il suo talento ha attirato l’interesse di diversi club top europei, tra cui Bayern Monaco e Manchester City, ma è il Milan a essere in prima linea per il suo acquisto.

Un talento da seguire

Kostantinos Karetsas sta dimostrando il suo valore in Belgio con il Genk, una delle realtà più interessanti del calcio europeo. La sua capacità di guidare la squadra con la sua tecnica e visione di gioco non è passata inosservata.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan è fortemente interessato a lui, con l’intenzione di aggiungere il giovane talento al proprio reparto offensivo. L’interesse dei rossoneri non è casuale: Karetsas ha già messo a segno due gol e ha collezionato diverse presenze in una stagione che lo vede protagonista assoluto.

La concorrenza internazionale

Tuttavia, la strada per il Milan non è facile. L’interesse di altre grandi squadre europee rende la concorrenza agguerrita. In particolare, il Bayern Monaco e il Manchester City sono tra i club che hanno messo nel mirino il trequartista greco. La sua versatilità e il suo talento naturale lo rendono un obiettivo di mercato molto ambito.

“Karetsas è finito nei radar di diversi top club europei come Borussia Dortmund, Bayern Monaco, Bayer Leverkusen, Manchester City, Chelsea e Monaco.”

Se il Milan riuscirà a spuntarla in questa corsa, potrebbe ottenere un giocatore destinato a diventare una stella nel panorama internazionale.

Un futuro da protagonista

Karetsas è un prospetto che promette di crescere ulteriormente sotto la guida di un grande allenatore, e la sua futura carriera potrebbe vedere molte opportunità in top club come il Milan, Bayern Monaco o Manchester City. Il giovane talento greco potrebbe rappresentare il futuro del calcio europeo e, se il Milan riuscirà a battere la concorrenza, potrebbe davvero scrivere una nuova pagina nella storia rossonera.