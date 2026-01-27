Milan, big a rischio per il Bologna? Le ultime indiscrezioni preoccupano

Rafael Leao torna sotto osservazione in casa Milan. L’attaccante portoghese convive con un fastidio alla zona pubalgica che non è ancora rientrato del tutto. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il dolore c’è ancora e impone valutazioni attente in vista della prossima trasferta di campionato contro il Bologna. Massimiliano Allegri dovrà quindi decidere come gestire uno dei suoi uomini chiave, bilanciando l’importanza della gara con la necessità di evitare rischi inutili.
Leao da monitorare e il rischio pubalgia
Le condizioni di Rafael Leao restano al centro dell’attenzione dello staff medico del Milan. Il problema alla zona pubalgica non è stato ancora completamente smaltito e il fastidio continua a farsi sentire.
Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’ c’è infatti il serio rischio pubalgia per l’attaccante, il dolore persiste. Perciò, per Bologna Allegri dovrà valutare con attenzione se schierarlo o se gestirne il suo minutaggio.
La scelta di Allegri verso la trasferta di Bologna
In vista della trasferta di Bologna, Massimiliano Allegri dovrà prendere una decisione ponderata. La presenza di Leao dal primo minuto non è scontata ma non lo è in generale il suo ingresso in campo vista la situazione.
Il tecnico valuta giorno per giorno le sensazioni del giocatore, consapevole dell’importanza della gara e della necessità di preservarne la condizione.