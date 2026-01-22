Milan, che elogio a Rabiot: “Sa fare tutto, è un giocatore completo”

Arrivato durante il calciomercato estivo dal Marsiglia, Adrien Rabiot si è subito contraddistinto per le sue qualità di corsa e in zona gol nel Milan di Massimiliano Allegri. Il centrocampista francese è tornato subito a suo agio in Serie A, ricevendo vari complimenti tra cui anche quelli del suo ex allenatore in Francia, Roberto De Zerbi.

Nella trasmissione “Viva El Futbol“, il tecnico del Marsiglia Roberto De Zerbi ha parlato di Adrien Rabiot, suo ex giocatore. Il tecnico ha tessuto le lodi del centrocampista, elogiandolo con grande entusiasmo.

“Rabiot è quello che sto vedendo, sposta gli equilibri. Lui è un giocatore completo, sa fare tutto. Sa difendere, sa attaccare, sa attaccare lo spazio. Purtroppo a Marsiglia è finita nel modo che non volevamo, né lui né noi, ma è un bravo ragazzo. Ci ha permesso di arrivare in Champions League, l’anno scorso era il nostro numero 10. Giocava tra le linee e interpretava il ruolo a modo suo. L’anno scorso ha fatto il record di gol”.