Milan, novità su Maignan: ecco quando si deciderà tutto sul rinnovo!

Il Milan si prepara a blindare il suo fuoriclasse tra i pali. Nei prossimi giorni è infatti previsto l’incontro decisivo tra il club e l’entourage di Mike Maignan per definire il rinnovo di contratto del portiere francese.

La volontà comune è quella di proseguire insieme, mettendo nero su bianco un accordo che confermi la centralità dell’ex Lille nel progetto tecnico del Milan targato mister Massimiliano Allegri anche per il futuro.

Milan, si avvicina il rinnovo di Maignan: l’aggiornamento di Gianluca Di Marzio non lascia dubbi

A fare chiarezza sulla situazione legata al rinnovo di Mike Maignan con il Milan è stato il giornalista Gianluca Di Marzio, tramite il suo account X. L’esperto di mercato di Sky ha spiegato che l’intesa tra le parti è già stata trovata e che restano da sistemare soltanto gli ultimi dettagli.

In particolare, la discussione riguarda la scadenza del nuovo contratto. L’ipotesi principale è un prolungamento fino al 2030, con opzione per il 2031. Un passaggio formale che potrebbe arrivare a breve, nei prossimi giorni, certificando la volontà del Milan di puntare ancora a lungo su Magic Mike.