Milan da scudetto? Allegri non ci pensa: la posizione del tecnico è netta

Il Milan può tornare a tre punti dalla vetta con una vittoria nello stadio del Como. La sfida è complicata, ma un altro pareggio, o una sconfitta, allontanerebbero il sogno scudetto. Max Allegri, nel frattempo, pensa alla qualificazione per la prossima UEFA Champions League.

A pochi minuti dal fischio di inizio di Como-Milan, il tecnico rossonero ha detto la sua sulla situazione in classifica:

“La classifica conta, abbiamo fatto 40 punti . Ne dobbiamo fare altrettanti per restare tra le prime quattro. Abbiamo una gara complicata, contro il Como serve una partita tecnica e precisa.”

Poi un commento su Niclas Fullkrug, convocato nonostante un problema al piede:

“Fullkrug si è messo disponibile, dice che ha sempre giocato con un’infrazione al dito. E così l’ho portato con noi. È la dimostrazione che ci tiene molto, è importante per noi.”