Milan, dal 2021 ci pensa sempre Leao: nessuno come il portoghese!

Il Milan si è ripreso la vetta della classifica con un successo di misura importante contro un Cagliari in piena forma. Solidità difensiva e giocate dei campioni hanno risolto il match della Sardegna, con Rafael Leao assoluto protagonista di serata con il gol vittoria. E non è la prima volta che il portoghese realizzi la prima rete annuale del Milan.

Sei stagioni consecutive a segno nel primo match dell’anno

Che stia diventando sempre più bomber di questo Milan, di certo non lo scopriamo di certo oggi. Sono 6 i gol realizzati finora in campionato dal portoghese, nonostante i tanti infortuni che lo hanno tenuto ai box parecchie partite.

Un vizio del gol che però ritorna sempre per il 10 rossonero, visto che nelle ultime sei stagioni, Leao ha sempre segnato nella prima partita annuale dei rossoneri, a conferma di una voglia di aprire sempre le danze per il diavolo.

La prima contro il Benevento: in due è stato anche decisivo

Il tutto è iniziato nella stagione 2020/2021 nel 2-0 rifilato al Benevento. A seguire poi è toccato a Roma (2021/2022), Salernitana (2022/2023), Cagliari (2023/2024 in Coppa Italia), Como (2024/2025) e l’ultima contro – di nuovo – il Cagliari nella sfida di venerdì sera.

Proprio quella contro i rossoblù rientra in una delle due sfide in cui la rete del portoghese è risultata addirittura decisiva per le sorti del match. L’altra invece è il gol del 2-1 finale della passata stagione contro il Como. Insomma, quando il Milan inizia la stagione, state ben certi che Leao sarà ancor di più l’uomo più pericoloso in campo.