Milan, decisione presa: è intoccabile! Il rossonero resta

In casa Milan, ieri, c’è stata una piacevole sorpresa: Gerry Cardinale è tornato a Milanello dopo oltre 500 giorni. Il numero uno di RedBird ha avuto un incontro con la dirigenza rossonera, oltre che con l’attuale allenatore Massimiliano Allegri: Giorgio Furlani resterà al Milan anche dopo il nuovo finanziamento.

Milan, Furlani rimane: ecco i risultati dell’incontro

Il Milan si prepara per il big match contro la Roma di Gian Piero Gasperini, previsto per domenica sera. Proprio in vista di quest’occasione, e del nuovo finanziamento, Gerry Cardinale è tornato in quel di Milano dopo un lungo periodo di assenza.

Come riportato dall’edizone odierna de Il Corriere dello Sport, il numero uno di RedBird oltre a fare i complimenti ad Allegri per l’operato, ha avuto un incontro societario dove si sono sciolti gli ultimi dubbi: Giorgio Furlani resterà l’AD rossonero, nonostante il cambio di finanziatore.