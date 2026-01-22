Milan, decisione presa: è intoccabile! Il rossonero resta

di
Gruppo Milan in Serie A 2025

In casa Milan, ieri, c’è stata una piacevole sorpresa: Gerry Cardinale è tornato a Milanello dopo oltre 500 giorni. Il numero uno di RedBird ha avuto un incontro con la dirigenza rossonera, oltre che con l’attuale allenatore Massimiliano Allegri: Giorgio Furlani resterà al Milan anche dopo il nuovo finanziamento.

Milan, Furlani rimane: ecco i risultati dell’incontro

Il Milan si prepara per il big match contro la Roma di Gian Piero Gasperini, previsto per domenica sera. Proprio in vista di quest’occasione, e del nuovo finanziamento, Gerry Cardinale è tornato in quel di Milano dopo un lungo periodo di assenza.

Giorgio Furlani al Gran Gala del Calcio
Furlani resta al Milan

Come riportato dall’edizone odierna de Il Corriere dello Sport, il numero uno di RedBird oltre a fare i complimenti ad Allegri per l’operato, ha avuto un incontro societario dove si sono sciolti gli ultimi dubbi: Giorgio Furlani resterà l’AD rossonero, nonostante il cambio di finanziatore.

Laura Bisogno

Gestione cookie