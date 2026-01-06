Milan, finalmente è arrivato il momento: accadrà contro il Genoa

Una volta archiviata la vittoria fuori casa contro il Cagliari, il Milan si prepara per la sfida contro il Genoa. Massimiliano Allegri si prepara a sciogliere gli ultimi dubbi, ma contro il Grifone dovrebbe tornare la super coppia d’attacco: Rafael Leao e Christian Pulisic pronti a partire dal 1′.

Giovedì sera alle ore 20.45 il Milan sfiderà il Genoa di Daniele De Rossi nella gara di San Siro. I rossoneri vogliono continuare a vedere la vetta da vicino dando seguito alla prima vittoria del nuovo anno contro il Cagliari. Prevista una novità in avanti.

Mancano ancora due giorni alla gara di campionato, ma come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri sembra pronto a partire con la coppia titolare Leao-Pulisic. Per i due sarebbe solo la seconda volta dal 1′ insieme, la prima e unica nella vittoria nel derby.

Pochi minuti giocati insieme dall’inizio per la coppia d’attacco titolare, almeno sulla carta. I motivi sono senza dubbio i vari problemi fisici, prima del portoghese poi dell’americano. Giovedì, però, le assenze saranno altre: ancora una volta Santiago Gimenez, Nkunku ieri ha lavorato a parte, mentre è difficile ipotizzare una partenza dal 1 minuto per il neo acquisto Fullkrug. Pulisic e Leao sono pronti e con molta probabilità partiranno insieme dall’inizio per la seconda volta in stagione.