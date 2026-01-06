Milan, trattativa completamente bloccata: c’è la conferma di Romano

La possibile partenza di Christopher Nkunku per il Fenerbahce si è arenata completamente in questi primi giorni di gennaio.Fabrizio Romano ha chiarito che al momento non ci sono avanzamenti concreti: il francese, arrivato la scorsa estate dal Chelsea, resta concentrato sul rientro in campo con i rossoneri. Il club turco, invece, nonostante l’interesse iniziale, ha messo tutto in standby.

Nkunku, il Fenerbahce si allontana?

Fabrizio Romano ha aggiornato la situazione di Nkunku direttamente dal suo canale YouTube, spiegando che dal lato del Fenerbahce la pista per è al momento ferma:

Quello che ci dice il Fenerbahce oggi è che Nkunku è un discorso fermo, completamente fermo. Se dovesse poi Nkunku da qui a fine gennaio decidere di andar via, vedremo se il Fenerbahce cercherà ancora un attaccante, ma oggi resta un discorso in totale standby.

Milan, la permanenza di Nkunku non è più improbabile

Intanto, il francese è al lavoro per recuperare la forma migliore e tornare al servizio di Allegri. Il Milan, dal canto suo, ha anche chiuso per Niclas Fullkrug, e sembra orientato a tenere il gruppo compatto, almeno per il momento. Una cessione, al momento, appare improbabile: non c’è una vera e propria richiesta esplicita del giocatore o un’offerta irrinunciabile.

Inoltre, mister Allegri conta su di lui per la seconda metà di campionato: di recente si sono visti miglioramenti, anche in fase realizzativa. Il Fenerbahce, dunque, dovrà aspettare: il club turco non sembra pronto a forzare la mano in assenza della disponibilità a trasferirsi del diretto interessato.