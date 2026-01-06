Milan-Genoa, pronta una novità assoluta: out il fedelissimo di Allegri

Massimiliano Allegri in panchina per una gara del Milan

Il Milan valuta alcune modifiche nella linea difensiva per la sfida casalinga contro il Genoa, in programma giovedì a San Siro. Allegri potrebbe concedere un po’ di respiro a chi ha accumulato più minuti in difesa, sfruttando i rientri di Gabbia e Pavlovic per far riposare Tomori.

Milan, buone notizie dall’infermeria: tornano Gabbia e Pavlovic

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, arrivano buone notizie da Milanello: sia Gabbia che Pavlovic hanno superato i rispettivi acciacchi e si sono allenati con il gruppo in questi giorni. I due si candidano per un posto dal primo minuto, pronti a formare la linea arretrata difensiva, una delle certezze consolidate della stagione.

Pavlovic, Tomori e Gabbia esultano insieme dopo il successo nel derby

Tomori, possibile riposo col Genoa

Fikayo Tomori è stato un pilastro imprescindibile finora, praticamente sempre in campo e autore di prestazioni di altissimo livello. Ma con le tante partite da giocare in questo periodo, Allegri sta pensando di farlo rifiatare almeno parzialmente contro il Genoa. L’idea è quella di preservarlo in un momento in cui si gioca tanto e c’è poco tempo per recuperare.

Tutto dipenderà dagli ultimi allenamenti, ma l’ipotesi è da prendere seriamente in considerazione. Allegri, che ha già dimostrato di essere un maestro nella gestione delle rose, sa che gennaio sarà un banco di prova per il suo Milan: vincere giovedì significherebbe consolidare la posizione in alta classifica e arrivare carichi alle sfide successive.

Laura Bisogno

