Milan-Genoa, pronta una novità assoluta: out il fedelissimo di Allegri

Il Milan valuta alcune modifiche nella linea difensiva per la sfida casalinga contro il Genoa, in programma giovedì a San Siro. Allegri potrebbe concedere un po’ di respiro a chi ha accumulato più minuti in difesa, sfruttando i rientri di Gabbia e Pavlovic per far riposare Tomori.

Milan, buone notizie dall’infermeria: tornano Gabbia e Pavlovic

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, arrivano buone notizie da Milanello: sia Gabbia che Pavlovic hanno superato i rispettivi acciacchi e si sono allenati con il gruppo in questi giorni. I due si candidano per un posto dal primo minuto, pronti a formare la linea arretrata difensiva, una delle certezze consolidate della stagione.

Tomori, possibile riposo col Genoa

Fikayo Tomori è stato un pilastro imprescindibile finora, praticamente sempre in campo e autore di prestazioni di altissimo livello. Ma con le tante partite da giocare in questo periodo, Allegri sta pensando di farlo rifiatare almeno parzialmente contro il Genoa. L’idea è quella di preservarlo in un momento in cui si gioca tanto e c’è poco tempo per recuperare.

Tutto dipenderà dagli ultimi allenamenti, ma l’ipotesi è da prendere seriamente in considerazione. Allegri, che ha già dimostrato di essere un maestro nella gestione delle rose, sa che gennaio sarà un banco di prova per il suo Milan: vincere giovedì significherebbe consolidare la posizione in alta classifica e arrivare carichi alle sfide successive.

