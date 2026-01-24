Milan, Fullkrug da brividi sui tifosi: “Mi fanno sentire a casa”, poi le sensazioni all’arrivo

Niclas Fullkrug sta pian piano entrando nei cuori dei tifosi rossoneri, a suon di buone prestazioni che stanno infiammando l’ambiente. Il centravanti rossonero, arrivato in questa sessione di mercato, ha raccontato a Sportmediaset le prime sensazioni al suo arrivo. Non sono mancate parole al miele per i tifosi.

Fullkrug racconta i primi momenti in rossonero: le sue parole

Fullkrug ha rilasciato un’intervista a Sportmediaset, parlano delle emozioni al suo arrivo al Milan. Un commento sui tifosi, ha fatto rabbrividire la piazza:

“La cultura italiana mi fa sentire a casa: sono al mio agio qui. Le persone sono calorose e l’amore dei tifosi rende la vita molto più facile. Sono felice che il Milan mi abbia dato fiducia, è un club molto speciale”.

Poche parole, ma importanti. L’attaccante tedesco, nonostante stia giocando con un dito del piede rotto, sta fornendo prestazioni all’altezza. Ora, nel mirino, ci sono sicuramenti tanti gol da regalare.