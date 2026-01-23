Milan, fumata bianca in arrivo: “C’è sempre più ottimismo”

Domenica sera ci sarà la Roma sulla strada del Milan, voglioso di dare continuità al successo interno contro il Lecce. Allegri si affiderà ai suoi fedelissimi, con il solo Saelemaekers ancora in forte dubbio. E tra i fedelissimi di Max, c’è sicuramente Mike Maignan, ormai perno e leader della difesa e porta rossonera. Un leadership che il Milan non vuole perdere e che è pronta a blindare definitivamente.

Maignan e il rinnovo con il Milan: firma sempre più vicina

Sono mesi che sul tavolo della dirigenza rossonera c’è il rinnovo di contratto di Maignan. Un rinnovo che sembrava lontano, con il francese pronto a dire addio a giugno. Ma la cura Allegri ha funzionato, con il numero 16 ritrovato e pronto a diventare leggenda di questo club. Manca ormai solo la fumata bianca, come riportato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube:

Assoluto ottimismo del Milan per Maignan. Adesso c’è anche ottimismo, sempre crescente, da parte di chi lavora per il portiere. Cifre confermate: 5 milioni fissi più 2 di bonus. Si aspettano ultimi passaggi. Il Milan crede di aver fatto un grande sforzo a livello economico, facendo una scelta forte, pur rischiando di perderlo a zero.

Dunque ci siamo, le due parti sono sempre più vicine. Manca solo un ultimo tassello da raggiungere.

La firma sul contratto è vicina: ecco cosa manca

Poteva andare via a zero a giugno, e invece si legherà al club per altre quattro o cinque stagione. Proprio questo è l’ultimo cavillo da risolvere. Infatti, l’ostacolo commissioni è ormai stato raggiunto e superato, mentre manca solo da capire per quanti anni ancora Maignan si legherà al club. Le opzioni sul tavolo sono 2030 o 2031, con il francese pronto a diventare una vera e propria bandiera di questo Milan e di quello futuro.