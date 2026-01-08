Milan – Genoa, Gabbia fa mea culpa: “Colpevole sul gol, mi dispiace”

Matteo Gabbia, al termine della sfida tra Milan e Genoa, è intervenuto ai microfoni di DAZN. Il difensore ha fatto mea culpa sul gol subito e chiesto scusa alla squadra. Le sue parole, però, richiamano l’attenzione generale, con anche un messaggio ai suoi compagni per il proseguo della stagione.
Gabbia deluso ai microfoni: le sue parole
Gabbia ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine della sfida, terminata 1-1 e agguantata allo scadere:
“Abbiamo l’amaro in bocca. Ho commesso un errore grave e mi dispiace. Faremo autocritica, io in primis. Dovevo coprire l’anticipo del pallone, invece mi sono concentrato sulla marcatura. Questo è un errore grave, sto cercando di migliorare. Sono stati persi due punti per il mio sbaglio, ma sono anche voglioso di migliorare. Guardiamo noi stessi: quando sei al Milan devi ambire sempre al meglio”.