Milan – Genoa, Gabbia fa mea culpa: “Colpevole sul gol, mi dispiace”

Matteo Gabbia, al termine della sfida tra Milan e Genoa, è intervenuto ai microfoni di DAZN. Il difensore ha fatto mea culpa sul gol subito e chiesto scusa alla squadra. Le sue parole, però, richiamano l’attenzione generale, con anche un messaggio ai suoi compagni per il proseguo della stagione.

Gabbia ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine della sfida, terminata 1-1 e agguantata allo scadere:

“Abbiamo l’amaro in bocca. Ho commesso un errore grave e mi dispiace. Faremo autocritica, io in primis. Dovevo coprire l’anticipo del pallone, invece mi sono concentrato sulla marcatura. Questo è un errore grave, sto cercando di migliorare. Sono stati persi due punti per il mio sbaglio, ma sono anche voglioso di migliorare. Guardiamo noi stessi: quando sei al Milan devi ambire sempre al meglio”.