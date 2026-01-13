Milan-Genoa, Open VAR sugli episodi dubbi della sfida: ecco cosa è successo

C’è ancora tanto rammarico in casa Milan per non aver superato l’ostacolo Genoa in una sfida praticamente dominata dal primo all’ultimo minuto. Un pari che sa di amaro anche dal punto di vista arbitrale, con due episodi che hanno lasciato perplesso il mondo rossonero, dopo quanto visto nelle recenti altre sfide di Serie A. E a far chiarezza ci ha pensato l’appuntamento di Open VAR su Dazn, che ha fatto luce sul rigore assegnato al grifone al termine della sfida, ma che non ha spiegato quel contatto dubbio tra Fullkrug e Ostigard.

“Non ci sono dubbi”, De Marco elogia l’arbitro Mariani

Alla fine è terminata in pareggio, ma sempre alla fine stava per arrivare la beffa con il calcio di rigore assegnato al Genoa per un contatto in area di rigore tra Bartesaghi e Ellertsson. Un episodio molto dubbio e che ha visto l’arbitro Mariani assegnare subito il calcio di rigore, confermato poi dal VAR. E Andrea De Marco si è complimentato con il direttore di gara per la decisione presa. Di seguito le sue parole a Open VAR su Dazn:

“Su questa decisione non ci sono dubbi. È stato molto bravo dal campo Mariani ad assegnarlo dal campo. Per noi questo è un calcio di rigore chiaro da assegnare.”

Dunque decisione corretta presa dal direttore di gara, mente nulla da commentare per l’altro episodio molto dubbio tra Fullkrug e Ostigard.

Il contatto tra Fullkrug e Ostigard: l’episodio non è stato nemmeno analizzato

Nel consueto appuntamento a Oper VAR su Dazn, lascia perplessa la decisione della mancata analisi dell’episodio in area di rigore tra l’attaccante del Milan e il difensore del Genoa. Il contatto è quello tra Fullkrug e Ostigard in cui entrambi vanno sul pallone, ma con il norvegese che colpisce il piede d’appoggio del tedesco. Un episodio che a molti ha ricordato quanto accaduto proprio il contatto recente tra Rrahmani e Mkhitaryan in Inter-Napoli, dove il VAR è intervenuto correttamente per assegnare il rigore ai nerazzurri.