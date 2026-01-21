Milan, gioiello Saelemaekers: il dato strepitoso sul belga!

La stagione del Milan sta vedendo tra i principali rappresentanti della squadra un ritrovato Alexis Saelemaekers. Dopo le parentesi al Bologna e alla Roma, il belga ha fatto ritorno in rossonero e su esplicita richiesta di Massimiliano Allegri è rimasto in squadra. Adesso Saelemaekers rappresenta uno dei punti fermi di questa squadra, grazie alle sue qualità dinamiche e al suo apporto in zona assist: proprio sotto questo punto di vista, il belga si dimostra in corsa per migliorare le statistiche personali.

Saelemaekers sempre più decisivo: i numeri che evidenziano la sua crescita

La centralità di Alexis Saelemaekers nei meccanismi del Milan di Massimiliano Allegri è sotto gli occhi di tutti. Ad esplicitare in numeri il suo impatto nella squadra rossonera fin dal suo ritorno è una particolare statistica personale.

Come riportato da Opta infatti, il belga ha già fornito 3 assist in questa Serie A 2025/26, appena uno in meno rispetto al suo record personale della stagione 2020/21 conclusa con 4 passaggi vincenti per i compagni. Se consideriamo che siamo appena oltre il giro di boa e che rimane metà campionato da giocare, ci sono ottimi presupposti per agganciare e superare lo score massimo personale. Un incentivo in più per il calciatore in vista dei prossimi mesi, nonché un elemento da tenere sotto la lente d’ingrandimento per poter fare una valutazione completa sulla sua importanza in questa squadra.