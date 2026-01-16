Milan, il big pronto a rinnovare: c’è la possibile data

Como-Milan verrà ricordata negli anni come una delle partite più belle di Mike Maignan con la maglia rossonera. Il 3-1 del Sinigaglia si deve soprattutto alle sue parate, più che decisive nei momenti cruciali della sfida. Un successo che permette al Milan di restare a distanza ravvicinata dalla vetta della classifica occupata dall’Inter. Un successo merito di quelle parate, pronte ad essere confermate anche per il futuro, con un rinnovo sempre più vicino.

Maignan-Milan, ci siamo: la firma arriverà a breve

Il portiere francese vola, letteralmente, a difesa dei pali rossoneri. Contro i lariani ha sbarrato la sua porta con parate degne del Maignan prime, quello dello scudetto del 2022. Spesso criticato, ora sembra tornato proprio quello di 4 anni fa, con un Nico Paz che difficilmente dimenticherà le parate del numero 16 del diavolo su tutti i suoi tentativi verso lo specchio della porta.

Ora, però, è tempo di legare definitivamente Maignan a quella porta, con un rinnovo del contratto vicino ad essere firmato. Infatti, come riportato da SportMediaset, ormai ci siamo, con una firma che potrebbe arrivare la settimana prossima, con un prolungamento di contratto fino al 2031, con conseguente adeguamento salariale.

Cinque anni di contratto e non solo: le cifre dell’affare

Un contratto dunque che legherà Maignan al Milan per altre cinque stagioni, diventando una vera e proprio bandiera del club. Mancano solo gli ultimi dettagli per definire e concludere l’affare, come riportato da Fabrizio Romano, che ha ricordato anche le cifre concordate dalle parti coinvolta. Di seguito le sue parole: