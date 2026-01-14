Milan, il big va verso il forfait: presenza col Como a forte rischio

Strahinja Pavlovic rischia di saltare la delicata trasferta di Como in programma domani alle 20:45. Il centrale serbo del Milan ha subito un duro impatto alla testa durante il match contro la Fiorentina di domenica, finendo con nove punti di sutura. Ieri non si è presentato in allenamento: le sue condizioni restano in bilico.

Pavlovic salta l’allenamento: presenza in dubbio col Como

Dopo il contrasto aereo con Comuzzo, Pavlovic ha riportato ben nove punti di sutura in totale, segno che il trauma non è stato banale. Come riportato dal Corriere della Sera, nella seduta di ieri, il difensore rossonero è rimasto fuori dal gruppo: scelta di prudenza di mister Allegri, che ha preoccupato, però, i tifosi rossoneri.

Senza Pavlovic la retroguardia perderebbe un elemento fondamentale, soprattutto in una gara tostissima contro il Como di Fabregas. Allegri dovrà decidere nelle prossime ore se rischiare: l’assenza di Pavlovic potrebbe pesare tantissimo, ma non si forzerà il recupero.