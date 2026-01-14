Milan, il Galatasaray ci riprova: interesse per un titolare rossonero

Il Galatasaray non demorde dopo il rifiuto di Fofana arrivato dopo l’interesse forte del club turco per il centrocampista francese. I giallorossi continuano il proprio mercato in Italia, proseguendo anche i contatti con i rossoneri. Stavolta l’interesse si è fiondato sul difensore inglese rossonero Fikayo Tomori, anch’esso però apparentemente non interessato alla proposta.

Milan, Galatasaray su Tomori: il difensore non è convinto

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Galatasaray prosegue il proprio calciomercato in Italia e, in particolar modo, con il Milan. Il club turco aveva già contattato i rossoneri per Fofana, ricevendo un netto no dal centrocampista francese.

Il club ci riprova, stavolta per Fikayo Tomori, ma il difensore inglese non è convinto di lasciare il Milan. Quest’ultimo, infatti, vorrebbe restare in rossonero, con cui starebbe anche trattando il rinnovo. Il contratto scade nel 2027, ma l’inglese vorrebbe prolungare, con le trattative per il rinnovo che sono in corso.