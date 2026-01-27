Milan, il rinnovo del fuoriclasse fa impazzire i tifosi: sta accadendo in queste ore

Rafael Leao potrebbe prolungare il suo contratto col Milan, in scadenza nel 2028. Il portoghese è un ormai considerato un leader dal gruppo, e la trattativa per il rinnovo è più aperta che mai: si attendono sviluppi decisivi già nelle prossime settimane.

Milan, Leao rinnova? La situazione

Come riportato da Calciomercato.com, l’idea condivisa dal Milan e Leao è di prolungare fino al 2031. Nelle prossime settimane si scoprirà la vera intenzione delle due parti: l’ingaggio e la possibile conferma della clausola rescissoria sono i due fattori più pesanti.

Conterà tanto anche il progetto futuro di Red Bird perché l’ingaggio di Leao è già di sette milioni all’anno. La clausola, invece, ammonta a 175 milioni, pagabili in tre rate. Non c’è chiusura, per il momento, ma ci saranno costanti aggiornamenti tra le parti per continuare insieme. La volontà di Rafa, però, sembra chiara: restare a Milano per tanto tempo ancora.