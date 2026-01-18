Milan, incontro con gli agenti del top player: trattativa in chiusura

L’estensione del contratto di Mike Maignan potrebbe presto diventare realtà. Ieri c’è stato un incontro con l’entourage del portiere francese con esito estremamente positivo. Dunque, il portiere pare piuttosto vicino a legarsi ancora per molti anni ai colori del Milan, diventando una grande bandiera del club rossonero. Operazione in dirittura d’arrivo, con elevato aumento dello stipendio e garanzia per il progetto tecnico del presente e del futuro.

Incontro positivo con gli agenti di Maignan: in arrivo il rinnovo con il Milan

Come riportato dall’insider di mercato Nicolò Schira, il rinnovo di Mike Maignan con il Milan è sempre più vicino e le trattative procedono con velocità. Accordo in dirittura d’arrivo, evitando l’arrivo del mese di febbraio che potrebbe permettergli di firmare con altri club a parametro zero in vista del mese di luglio. Tuttavia, pare che non ci sia nulla di preoccupante: Maignan è vicino a firmare l’estensione contrattuale sino al 2031 a 7 milioni di euro a stagione, con bonus contrattuali molto semplici da raggiungere. Tutte le parti coinvolte nella trattativa sono fiduciose di una chiusura a breve.

Il rendimento stagionale del portiere rossonero

Il portiere del Milan è da anni una colonna portante. Non importa l’allenatore, la difesa o il risultato, ma nella maggior parte dei casi i tifosi rossoneri sono più tranquilli alla vista di Magic Mike tra i pali. Anche in questa stagione il francese sta infondendo tanta sicurezza: in 23 match disputati tra campionato e coppe, ha tenuto la porta inviolata in ben 10 occasioni (quasi il 50%). E, anche in caso di mancato clean sheet, i gol subiti son stati davvero pochi: 19 in totale, con una media inferiore di 1 gol incassato a gara. Un’assoluta sicurezza.