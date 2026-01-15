Milan, Rabiot scherza sul rinnovo di Maignan: poi arriva l’annuncio

Un primo tempo da incubo, o quasi. Il calcio di rigore trasformato da Nkunku ha dato speranza al Milan dopo 45 minuti di sofferenza. Il Como ha messo a dura prova la squadra di Allegri, che nel secondo tempo ha risollevato la testa e ha trovato i tre punti grazie alla doppietta di Adrien Rabiot. Il francese, a fine partita, ha scherzato anche sulla permanenza di Mike Maignan.

Rinnovo Maignan, aggiornamento importante: l’accordo è vicino

Intervenuti ai microfoni di DAZN dopo il fischio finale di Como-Milan, Rabiot e Maignan si sono lasciati andare sul futuro del portiere francese:

“Mike ha ancora tanta voglia di vivere queste serate con noi.”

Pochi minuti dopo, poi, è arrivato l’annuncio di Gianluca Di Marzio sul possibile rinnovo:

“Maignan-Milan: parti vicinissime al rinnovo. Il giocatore ha già dato l’ok di massima per un accordo fino al 2031. I rossoneri contano di avere la firma a breve.”

Grandi novità per i tifosi del Milan, dunque, che hanno un motivo in più per festeggiare dopo il trionfo a Como.