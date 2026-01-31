Milan, la notizia manda in estasi i tifosi: succederà oggi!

Il Milan si sta muovendo con forza negli ultimi giorni di calciomercato per rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione. Il club non valuta però solo gli acquisti, ma anche i prolungamenti di calciatori fondamentali per Massimiliano Allegri, tra cui il portiere e capitano Mike Maignan. Il rinnovo del francese dovrebbe arrivare a brevissimo, con la firma prevista in giornata.

Milan, tutto fatto per il rinnovo di Maignan: prevista oggi la firma

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, Mike Maignan sarà oggi in sede per firmare il rinnovo col Milan. Dopo diversi mesi di trattative e alti e bassi, la fumata bianca è ormai cosa fatta. L’estrmeo difensore francese metterà nero su bianco il suo prolungamento col Milan e continuerà a essere uno dei leader rossoneri.

La firma verrà messa sul rinnovo fino al 2030 con opzione, a favore del club rossonero, anche per il 2031. Un prolungamento che fa felici i tifosi rossoneri, che avranno così tra i pali un grandissimo portiere come Mike Maignan anche per gli anni successivi.